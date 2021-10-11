有片｜世上最滄桑大白鯊 教授試圖解開逾百傷痕之謎

《太陽報》報道，水底攝影師Dean Spraakman在澳洲海王星群島附近的一處海域，拍攝到一條體長約11英呎的大白鯊，牠的身上竟佈滿大大小小無數的傷痕，由於從未見過大白鯊的狀況如此糟糕，這位攝影師將片段上載影片分享平台YouTube，結果引來網民關注熱議。

有人或會質疑，是否這條大白鯊好勇鬥狠導致全身傷痕，但Dean Spraakman稱牠為「好鯊魚」﹐更形容牠很友善、平和，並不易怒，攝影師更指，當與牠只有一隻手臂的距離，「你會發現一條這樣的好鯊魚，牠只想過來看著你的眼睛，好好看看你是誰。」

Dean Spraakman又指，以前沒有聽過大白鯊有這種情度的傷疤，因此對於這些傷痕到底是怎麼造成毫無頭緒。

網民認為牠的傷痕正訴說故事

影片放在YouTube後，引來逾千留言，不少網民對大白鯊的狀況表示同情，並認為牠的傷痕訴說著故事，是美麗和傳奇。有網民形容牠為「戰士」、「倖存者」、「掠食者」、「勇士」甚至「老兵」，有人認為牠身上的傷痕可能來自戰鬥、交配、漁網或螺旋槳，亦有網民開玩笑說，這大白鯊遇上了「海豹突擊隊」，甚至遇上了電影《幻海奇綠》(Edward Scissorhands)中的「鉸剪手愛德華」。

專家提出4個可能去解釋鯊魚傷痕

國家地理的探險家、教授Yannis Papastamatiou看過片段後，他指出，雌性鯊魚通常因交配行為傷痕累累，若是雄性則可能是被咬傷，在鯊魚之間的優勢相互作用中，較大的鯊魚可能想支配較小的鯊魚，因此通過非致命性的咬傷來嶄露自身的力量；另外，周圍的一些疤痕，則可能是由海豹等獵物造成的。