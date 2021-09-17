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有片｜俄羅斯女演員與導演升空 破天荒太空實景拍電影
1 小時前
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有片｜俄羅斯女演員與導演升空 破天荒太空實景拍電影

俄羅斯正製作全球首部在太空實景拍攝的商業電影，37歲女演員別列希爾德(Yulia Peresild)與38歲導演斯彭科(Klim Shipenko)，周二連同俄羅斯太空人什卡普列羅夫(Anton Shkaplerov)在哈薩克升空，乘坐聯盟號MS-19(Soyuz MS-19)飛行器前往國際太空站拍攝。

這部名為《挑戰》(Challenge)的電影，講述由別列希爾德飾演的醫生，緊急升空前往國際太空站，搶救一名心臟病發的太空人，將在太空站實景拍攝12日，之後再在影棚拍攝其他戲份。

升空前接受嚴格訓練

別列希爾德與斯彭科事前均須接受升空訓練，別列希爾德指，過程中最困難的是要遵守嚴格的紀律，導師的要求也相當嚴苛，「心理、生理和保持正確行為上也困難」，但可上太空拍戲是人生難得的機會。斯彭科則指，4個月的密集訓練，雖然不能把他和別列希爾德變成專業太空人，但可為這次太空拍攝做好準備。

太空人客串

經過約3個半小時的行程，飛行器抵達國際太空站並與其對接，站內除了俄國太空人，也有來自美國、歐洲和日本的太空人。兩名俄國太空人將客串，其中諾維茨基(Oleg Novitskiy)將客串演出身體不適的太空人，完成12日拍攝後，他將駕駛聯盟號，與別列希爾德和斯彭科於本月17日返回地球，而周二升空的什卡普列羅夫會接手他在太空站的工作。

站內的俄國太空艙較美國的狹窄，有輿論批評拍攝會妨礙太空人日常工作，俄國太空總署署長羅戈津(Dmitry Rogozin)強調，這次太空實景拍攝，可凸顯俄羅斯航天工業的成就。

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女演員別列希爾德(中)、導演斯彭科(上)與太空人什卡普列羅夫(下)周二升空。(美聯社)
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聯盟號在哈薩克發射場升空。(美聯社)
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別列希爾德將飾演醫生，緊急往國際太空站救人。(美聯社)
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別列希爾德(左)、導演斯彭科(右)與太空人什卡普列羅夫(中)預祝拍攝成功。(美聯社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/有片｜俄羅斯女演員與導演升空-破天荒太空實景拍電影-287485
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