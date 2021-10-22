有片｜北極熊捕殺馴鹿 猛攻一輪再將牠活活浸死

生物學家首次拍攝到北極熊捕獵北美馴鹿(reindeer)的畫面。英國《每日郵報》周一報道，挪威斯瓦爾巴群島(Svalbard archipelago)一個極地監測站的生物學家發表報告指，他們去年8月在Isbjørnhamna灣拍攝到這一幕：一隻雌性北極熊捕獵一隻正在吃草的馴鹿，馴鹿逃走，跑進水裡，北極熊窮追，終在水裡捉到獵物。

北極熊將馴鹿浸在水裡15分鐘

此時，北極熊抓著馴鹿，再壓著牠，將牠浸入水中，圖浸死對方，但馴鹿掙扎，雙方搏鬥一輪，北極熊再捉住馴鹿頸部，約一分鐘內便將對方「擊倒」。

接下來，北極熊將馴鹿反轉，再將其反覆浸入水中，過程長達15分鐘，「即使此時馴鹿早已死亡」。隨後，北極熊將馴鹿屍體拉上岸，慢慢飽餐。

首次完整記錄北極熊獵殺馴鹿

北極熊過去主要在海冰上活動，以海豹為獵物，但因全球暖化，導致海冰融化、面積減少，北極熊被迫轉到陸地覓食。生物學家近日公布上述影片並在Polar Biology發表報告指，2000年以前的文獻並無北極熊襲擊斯瓦爾巴馴鹿的紀錄，這是首次完整記錄到北極熊在Hornsund峽灣捕獵成年馴鹿的過程，以及北極熊的捕獵行為和馴鹿的反應。

生物學家指，除此之外，也有最少12個來自民眾的報告，指目睹北極熊捕獵馴鹿或啃馴鹿屍體，反映北極熊比以前更多以馴鹿做獵物，除了海冰減少，相信也與近30年馴鹿數目增加有關。

有片｜北極熊捕殺馴鹿 猛攻一輪再將牠活活浸死