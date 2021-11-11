有片｜南非前總統德克勒克逝世 遺言就種族隔離傷害致歉

南非種族隔離期間最後一位白人總統德克勒克(FW de Klerk)因癌症逝世，享年85歲。德克勒克的基金會於今年6月宣布，他確診惡性間皮瘤，周四(11 日)在開普敦的家中離世。

德克勒克於1989年至1994年出任南非總統，1990年他在國會發表講話，宣布釋放在獄中27年的黑人民權領袖曼德拉，又解除黨禁，他是對廢除種族隔離(apartheid)政策的重要推手，1991年正式宣布結束南非幾十年的政策種族隔離。

1993年他與曼德拉同獲諾貝爾和平獎，表揚兩人帶領南非走向多種族民主制度，翌年南非舉行種族隔離政策結束後首場不分種族的大選，結果由曼德拉帶領的非洲人國民大會勝出，成為首位黑人總統，德克勒克出任副總統。1997年，德克勒克退出政壇。

遺言就種族隔離造成傷害致歉

基金會公布死訊後數小時在網站發放德克勒克生前預錄片段，德克勒克公開就種族隔離政策道歉，「我無條件地為種族隔離政策對南非黑人、褐色人種、印度人造成的痛苦、傷害、屈辱和破壞道歉」。他又警示國家面臨許多嚴峻挑戰，「對憲法多方面受到破壞深表關切」。暫時不清楚片段何時錄影。