有片｜南韓「無十指攀山家」金洪彬完成征服14座高峰壯舉 墜冰隙失蹤

南韓「無十指攀山家」金洪彬剛於周日(18日)成功登上海拔8,047米的布洛阿特峰，成為首位征服全球14座逾8,000米高峰的殘障者及南韓第7人，惟韓聯社引述消息指，金洪彬周一(19日)下山途中意外墜入冰隙，目前下落不明。

據光州殘疾人體育會和光州市山嶽聯盟消息，金洪彬周一凌晨3時許跌落海拔7,900米處的冰隙，至早上9時58分左右使用衛星電話求救。俄羅斯搜救隊事後抵達現場，發現金洪彬並確認他仍有意識。搜救隊其後使用升降裝置將金洪彬拉起約15米，但他用上升裝置上來時繩索鬆脫，致再次下墜。

巴基斯坦加入搜救

南韓外交部接獲通報後，已要求南韓駐巴基斯坦大使館派直升機救援，當地搜救隊和巴基斯坦政府亦將展開聯合搜救。

金洪彬周日晚登上海拔8,047米的布洛阿特峰，成為全球首位征服喜馬拉雅與喀喇崑崙山脈14座逾8,000米高峰的殘障者、以及南韓第7人。他1991年獨自攀登北美洲最高峰、海拔6,193米的麥金利峰時，10隻手指因凍傷須截肢，如今憑藉不屈不撓的意志，寫下攀山歷史。

文在寅讚揚壯舉為抗疫帶來希望

南韓總統文在寅稱讚金洪彬這項壯舉為抗擊新冠肺炎疫情的國民帶來無限希望。

文在寅表示，這是金洪彬戰勝殘障身軀取得的成就，所以更加光彩，也帶給全世界殘疾人士莫大的勇氣和自信。文在寅還感謝與金洪彬一同克服逆境的登山隊員以及拍攝攀登過程的攝製組，並希望全體國民能從中汲取力量，憑藉團結和信任的力量，共同戰勝疫情。