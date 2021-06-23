有片｜印度雷擊釀68死 琥珀堡遊客自拍「中招」喪命

印度北方邦(Uttar Pradesh)、中央邦(Madhya Pradesh)與拉賈斯坦邦(Rajasthan)周日受雷雨侵襲，至少68人遇雷擊死亡，另有多人受傷。總理莫迪對死者致哀，並宣布對死者家屬和傷者發放補助金。

《今日印度》報道，北方邦遇雷擊死亡人數周一增至41人，中央邦據報有7人，拉賈斯坦邦則有20人，另有17人受傷。北方邦與拉賈斯坦邦政府將對死者家屬和傷者提供補助，據報北方邦有多名在戶外工作的農工遇雷擊喪生。

前年逾2900人死亡

美聯社引述警方指，周日晚行雷閃電期間，拉賈斯坦邦有11人在12世紀建成的琥珀堡(Amber Fort)一處瞭望台附近遭雷擊喪命，部分人當時在自拍。有網民在Twitter發文指，至少16人在琥珀堡死亡，雷雨期間，超過35人在瞭望台上遊玩。

氣象局警告未來兩天料有更多雷擊事件。印度6月至9月的雨季，常發生雷擊，根據官方統計，2019年逾2,900人因而喪命。

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