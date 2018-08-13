有片｜埃及大量蠍子被雷暴雨沖入民宅 3人遭螫死500人傷

埃及南部城市阿斯旺(Aswan)上周五受到猛烈雷暴侵襲，行雷閃電、冰雹夾雜狂風暴雨，大量蠍子和蛇被雨水從藏身處沖到街上和民居，英國《獨立報》周六引述當地衛生官員指，至少3人遭蠍子螫死，另外約500人被螫傷，需接受治療。

當局籲民眾避免到樹叢密集區

衛生官員對當地媒體表示，當局需向接近山區和沙漠村落的診所提供額外解毒劑，部分醫生也要暫停新冠疫苗接種工作，被抽調往治療被蠍子螫傷的人。大量蠍子入侵，當局呼籲民眾留在家中，以及避免停留在樹叢密集的地區。

埃及是大尾蠍子(fat-tailed scorpion)的棲息地，屬全球毒性最強的蠍子品種之一，專家指，黑大尾蠍子毒性劇烈，人們被螫中後若未能及時治療，可以在1小時內死亡。雷暴下，蠍子和蛇等被雨水沖到街上、入侵民居，牠們受雷暴驚嚇，四出找藏身處，期間可能襲擊人類。

被劇毒蠍子螫中 可在1小時內死亡

人們被蠍子螫中後，毒液在體內擴散，可能導致呼吸困難、肌肉痙攣及頭部異常郁動等症狀。被螫傷後若在短時間內注射解毒劑，可防止症狀出現，一旦有症狀，解毒劑也有助遏止症狀，防情況惡化。