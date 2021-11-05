有片｜墨國少年騎牛表演失手 被狂踩近半分鐘終不治

墨西哥普埃布拉(Puebla)日前舉辦一場騎牛表演，一名15歲騎牛少年不幸墮牛，被牛拖行踩踏近半分鐘，最終不幸身亡。

少年被譽為「騎牛金童」明日之星

綜合報道，被譽為「騎牛金童」的15歲少年Jose Alberto Enriquez Baez，從事表演騎牛活動已有多年經驗，年紀輕輕已是當地明日之星。惟在日前表演時，在牛背上失手墮下，又因靴子卡住馬鐙，導致慘劇。

網上影片(警告，影片內容或會令人情緒不安)顯示，Jose在表演中先是雙手騰空騎牛，展現長達20秒的平衡技巧，不料，他突然失了重心摔下牛背，原本他可以滾到一旁避開牛隻，惟因靴子上的馬刺勾住踩鐙，導致他無法自行脫困，慘遭狂牛怒踩踏。

當眾人驚覺Jose受困，立即想上前解救，反而令公牛憤力反抗，不停跳躍，四肢不斷踩踏在Jose身體和頭部，Jose起初還有意識想脫困，但被公牛甩來甩去踩踏多時，不久便失去意識，軟癱地上，眾人最後花半分鐘才將Jose救出，將他送到醫院搶救，可惜已返魂乏術。

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