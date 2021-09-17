有片｜墨爾本罕見5.9級地震致建築物搖晃損毀 900公里外悉尼有震感

澳洲東南部周三罕有發生黎克特制5.9級淺層地震，未有傷亡報告。維多利亞省首府墨爾本商業及購物區建築物毀損，瓦礫散落地上。離震央遠至900公里外的悉尼以及800公里外的阿德萊德亦感受到震動。

路透社報道，地震於當地時間早上9時15分左右發生，持續約10至20秒，震央位於墨爾本東北面約200公里的鄉郊小鎮曼斯菲爾德(Mansfield)附近，震源深度約10公里，屬淺層地震，「澳洲地質科學」指強度為5.9級，其後發生多次餘震，部分達4級。

居民：搖得好厲害

墨爾本感受到強烈震動，建築物搖晃，市郊多處有建築損毀，從現場照片及影片可見，多處有磚石散落地上。墨爾本著名的教堂街，建築物損毀情況最嚴重，瓦礫一地。報道指，地震發生後，市內有辦公大樓隨即疏散，北部有地區停電。

購物區一名咖啡店員工表示：「我們剛上班就感覺到震動，搖得好厲害，大家都有點嚇到。」有居民憶述，突然一切都開始震動，還以為樓上鄰居在做劇烈運動，只見電視、屋外建築物都在搖動，電線搖晃。另有居民形容地震相當「可怕」。澳洲廣播公司直播時，畫面可見，主播感到明顯震動，面露驚訝。

曼斯菲爾德位於震央附近，鎮長Mark Holcombe表示，鎮上沒有嚴重財物損失，但居民都感到驚訝，有人報稱通訊中斷。Holcombe說，地震時他在辦公室工作，感覺到這次比他以前在海外經歷過的地震較長時間，令他驚訝是，聲浪很大，「就像大貨車在面前駛過那樣」。

澳洲少有地震

「澳洲地質科學」指，因位處印度澳洲板塊的中央部分，澳洲東部人口稠密地區鮮有地震，周三這次屬於澳洲迄今其中一次強度最大的地震，強度比1989年紐卡斯爾導致13人死亡的5.6級地震還要大。澳洲對上一次大型地震在2019年發生，震央位於西北部對開200多公里海域，強度為6.6級。