有片｜墨西哥黑幫度假酒店外爆槍戰 泳裝遊客狼狽逃生

墨西哥有黑幫在知名渡假勝地坎昆(Cancún)一間度假酒店外開槍，兩名懷疑黑幫成員死亡。

《衛報》報道，周四(4日)下午有2名持著長槍的槍手闖入莫雷洛斯港(Puerto Morelos)附近開業不久的Hyatt Ziva渡假村沙灘，向1名男子開槍，導致2人死亡，其他遊客當場被嚇得驚慌失措，穿著泳裝趕緊逃生。

其中一名遊客、NBC Universal前高層Mike Sington拍攝的逃生畫面中可見，不少還身穿泳裝的遊客們撤到室內，惟氣氛嚴肅，即使間中聽見笑聲，但遊客對附近聲音都很敏感及警愓。另一片段可見，遊客聚集在飯店大廳，部分遊客聽從工作人員指示，躲進飯店廚房內；亦有人將自己關在房間裡，用椅子將門給擋住。

警方：毒梟集團紛爭引起

Mike Sington表示：「當時我躲在黑暗的房間內」。另外，也有其他遊客透露，「我當時正在沙灘上玩排球，結果看到槍手拿著槍靠近，所有人都被嚇得到處亂竄」。

另一名傳媒撰稿人Troy Petenbrink亦表示，當時與丈夫身處度假村內，又指事發時與朋友們正前往海灘，突然聽到槍聲，人們開始倉皇由海灘逃跑，情況混亂。Troy Petenbrink提到，他們周一(1日)到度假村是參加由LGBTQ旅遊公司Vacaya贊助為期一星期的萬聖節及亡靈節活動。

當地警方指出，該起事件是因當地兩個毒梟集團的紛爭引起，敵方的人在沙灘上遇到進而爆發衝突，幸好沒有造成其他遊客傷亡。