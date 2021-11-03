有片｜大批難民企圖由白俄湧入波蘭 華沙派逾萬兵力嚴陣以待

波蘭與白俄羅斯的邊境危機升級！大批難民由白俄前往與波蘭接壤的邊境，企圖進入波蘭，華沙則部署逾萬士兵攔截。歐盟委員會主席馮德萊恩呼籲成員國，批准延長對白俄的制裁。

在白俄羅斯西部接壤波蘭的邊境，周一有大批難民聚集，企圖入境波蘭。有報道指，多數來自中東、約500名難民，在白俄當局護送下前往邊境，抵達靠近波蘭一方的鐵絲網，有難民準備用鐵鏟、利剪等工具移除鐵絲網，試圖強行進入波蘭境內。

波蘭政府發言人表示，目前有大約3,000至4,000名難民身處白俄接壤波蘭邊境，並預期數以千計難民陸續有來，當局已調派12,000名士兵到邊境，協助堵截強闖的難民。華沙當局指責白俄將難民推向邊境，形容是敵對活動。

總理莫拉維茨基表示，波蘭的邊界不單止是地圖上的一條線，亦是神聖的，波蘭人曾經為此流淌鮮血。副外長亦批評白俄企圖引發開槍及造成人員傷亡的重大事故，在邊境發起嚴重挑釁。

歐盟將研究對參與運送難民航空公司實施制裁

歐盟過往一直指控白俄唆使中東和非洲難民，經白俄湧入歐盟成員國，報復西方國家制裁白俄。馮德萊恩發聲明，批評利用非法移民作政治目的是不可接受，亦是把人民生命置於危險之中，要求白俄政府立即停止。她呼籲成員國批准延長對白俄的制裁，歐盟亦會研究對參與運送難民的第三國航空公司實施制裁。馮德萊恩又與波蘭、立陶宛和拉和脫維亞領袖討論事件，商討歐盟如何提供支援應對今次危機。

歐盟6月對白俄實際新一輪制裁，主要針對白俄總統盧卡申科及160多名官員，以及石油和煙草產品等，波蘭期後有大量來自中東和非洲的難民從白俄羅斯非法入境，試圖藉此進入歐盟。波蘭及歐盟批評是白俄政府的有組織行動，目的是破壞歐盟的穩定，以報復西方對白俄羅斯的制裁。

白俄多次否認製造難民危機，又批評華沙當局對難民採取不人道態度。

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