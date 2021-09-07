有片｜大鱷秒速吞細鱷落肚 網民嚇親：佢啲胃酸好勁！

大魚食細魚，大鱷食細鱷……美國南卡羅來納州居民Taylor Soper近日拍下駭人一幕，只見一條巨鱷大啖大啖吞下一條小鱷魚，小鱷沒有掙扎，疑似已死亡，大鱷只需幾下就將牠吞下，並退回水裡，最後只露出頭部，「食相」過程相當驚嚇。

影片上周五在Twitter發布，至今累計逾450萬次點擊觀看，Taylor Soper在帖文留言，這一幕在他父母住所後方拍下，形容「(大鱷的)點心是一條6英呎長的鱷魚」。他其後回覆網民指，上一個周末，他們才見到影片中被捕食的鱷魚吃下一名嬰兒，現在牠自己變成另一巨鱷的零食，實在「瘋狂」。

網民吃驚

雖然「弱肉強食」已是老生常談，但不少網民看過影片後仍驚訝不已，有人直呼「驚嚇」、「仍不敢相信會發生這種事」、「看這影片就像看著數百萬年前恐龍互相廝殺那樣」、「令我想起侏羅紀公園」。也有人想到現實是殘酷的、食物鏈就是這樣，稱「這是生命的循環，毋須歉意」，有人不忘幽默：「那鱷魚的胃酸好強！」

根據「Live Science」資料，自然界裡平均6至7%細鱷魚會被大鱷獵食，而「大食細」是維持鱷魚數目穩定的方法之一。

有片｜大鱷秒速吞細鱷落肚 網民嚇親：佢啲胃酸好勁！