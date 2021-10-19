有片｜天氣報告無喇喇播AV 兩位女主播點樣反應？

天氣報告送彩蛋？！美國華盛頓州斯波坎(Spokane)地方新聞台KREM在周日(17日)傍晚6點半天氣報告期間，報導員後面左上方的屏幕突然播出13秒AV片段，可見一名女子躺在床上，鏡頭影住其身體，慢慢向下「pan」，露出光脫脫的臀部。

此時，報導員正講述華盛頓州天氣晴朗，又與分割畫面中另一主播如常對話，兩人似乎都沒注意到電視畫面「出了事」。

電視台道歉

附屬哥倫比亞廣播公司(CBS)的KREM其後在11點晚間新聞公開道歉，由主播讀出聲明，形容該片段「不恰當」，「我們(電視台)正致力確保日後不會發生同類事件」。

斯波坎市警方周一亦發聲明指，「正調查該片段從何而來、怎樣會(在直播期間)出現」。警方指，「畫面令人不安」，市內及縣內大量關注事件的民眾致電查詢或投訴。

CNN曾發生同類事件

2016年，波士頓一名女子在Twitter發圖文投訴，CNN在感恩節晚上原本播出由Anthony Bourdain主持的旅遊節目，但她卻突然看到由三級片女星Riley Quinn主演的AV片，由晚上10時半開始，持續約半小時，至11時該頻道突然收台。該女子事後亦要求有線電視服務供應商RCN解釋。

CNN其後證實「播錯片」，但之後又改口風，再發聲明否認出錯。RCN調查結果顯示，當日只有該波士頓觀眾受影響。Quinn本人亦幽CNN一默，表示多謝CNN給她免費廣告時段。

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