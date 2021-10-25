有片｜天水圍天富苑疑現跟蹤漢 金髮短裙女：個男人上咗嚟

天水圍天富苑懷疑有跟蹤怪漢，一名女住戶凌晨返家時，疑遭一名可疑中年男子尾隨，該女住戶將經歷寫在社交網站，呼籲街坊及市民小心。

女事主指中年漢「疑似舉中指」

該名女事主清晨於FB群組發文，並附上一段閉路電視片段。片段中，女事主一頭金髮，身穿疑似金色的窄身裙及高跟鞋。當她準備入升降機時，一名身穿黑衣黑褲的男子尾隨出現，惟他沒有進入升降機，而是在升降機口不停張望，形跡可疑。據女事主稱該男子「疑似舉左下中指」和「㩒番開我架lift(升降機)」。期間有女住客進入升降機，男子卻在大堂等候，閉路電視看到，該男子等待女事主入升降機後，看到停留層數再坐升降機跟上樓。

個男人「喺走廊度望我個單位」

女事主續稱，自己返到屋企門口時，見到該男子尾隨上樓：「番(返)到屋企門口未開門除緊鞋之際，我聽到有lift開門聲，一擰轉頭就見到頭先樓下好奇怪果個男人上左(咗)嚟」，她形容「個下個心好慌，即刻開門衝左入屋」，她之後於大門防盜眼查看，發現男子出𨋢後竟然「喺走廊度望我個單位」，擔心之下即時告訴家人「出面有個男人跟蹤我」。她的爸爸聞言即時開門衝出，「大聲喝佢嗰陣，佢已經喺另一邊後樓梯門走咗」，由於當時爸爸僅穿拖鞋，而且沒有任何自衛武器在手，故也不敢衝動追到樓梯。

保安警方「掃樓」後沒發現

其後，女事主即時聯絡管理處及報警，保安「掃樓」後沒發現可疑人士，警方接報後翻查閉路電視，惟搜索無果，「亦見唔到佢(男子)有離開大廈嘅畫面」。

女事主坦言現時「冇任何嘢做到」，只能公開事發片段提醒一眾街坊，又說「今次叫做好彩冇事，有其他人咁啱入𨋢，但佢最後都跟咗上嚟，已經知道我住邊，亦唔知佢之後會唔會捕住我，但人已經搵唔返」，呼籲街坊及網民廣傳及保持警覺。

警方表示，周一凌晨1時51分接獲一名女子報案，指在天富苑賢富閣遭一名年約40多歲的奇怪男子尾隨搭升降機，警方到場搜索後無發現，案件列作可疑人士發現案處理。

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