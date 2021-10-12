有片｜太平洋撈起9000公斤垃圾 畫面震撼網民

海洋垃圾是嚴重的全球性問題，其影響範圍不僅人類聚居的地區，更會隨風或水流漂散至全球。有組織早前成功於海洋收集得逾9,000公斤的垃圾，引發外界熱議。

荷蘭非營利組織The Ocean Cleanup今年8月推出一個無私的環保計畫，將暱稱為「Jenny」的自家團隊研發機器放入夏威夷及加州間的太平洋收集垃圾，透過機器的「巨大手臂」將垃圾蒐集進網子裡，網上片段所見，「Jenny」成功拖出重逾9,000公斤的垃圾。

料10個「Jenny」5年只清除一半海洋垃圾

The Ocean Cleanup的創辦人Boyan Slat在18歲時，就立志要清除海洋中的垃圾，2018年間就曾利用機器企圖清除海洋中的垃圾，惟當時經驗不足未能完成任務。今次「Jenny」完成任務，Boyan Slat直呼「我的天，成功了！」他指出，1個「Jenny」能蒐集10,000公斤到15,000公斤塑料，但由於太平洋垃圾帶的垃圾量實在太多，預估需要10個「Jenny」才能在5年內清理掉一半。

網民：還有二氧化碳問題

不過，也有研究人員指出，「Jenny」雖然能清除海中垃圾，但拉動「Jenny」的船同樣需要燃料，過程中可能產生出另一種環境成本。Boyan Slat坦言，的確有很多問題仍待解決，但同時也樂觀回應「能肯定的是，現在確真有設備，能夠清除海中垃圾」。

不少網民看到「Jenny」的工作，反應咄咄稱奇，紛紛留言感謝團隊的付出，並大讚團隊的工作，亦有部分人認為「撈得的塑膠如何處理」、「一個Jenny不夠」、「還有二氧化碳的問題」。