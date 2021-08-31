有片｜奧克蘭超市發生持刀恐襲6人傷 疑犯遭擊斃

新西蘭最大城市奧克蘭發生持刀襲擊事件，一名男子在商場超市刺傷6人後，被警方開槍擊斃。當局指事件屬恐怖襲擊。

事發於當地星期五下午，一名男子在奧克蘭購物中心一間超市內持刀襲擊顧客，造成6人受傷，當中3人情況危殆及1人嚴重，大批警員事發後趕到現場，並封鎖附近道路，疑犯其後被警員開槍擊斃。

網上流傳被指事發時片段，顯示有目擊者稱有人持刀襲擊，有人受傷倒地，現場有保安要求民眾離開商場，之後響起6下槍聲。

阿德恩形容兇徒是暴力極端分子

總理阿德恩表示，兇徒是暴力極端分子，並是受極端組織「伊斯蘭國」(ISIS)影響，在新西蘭居住了10年，被列入警方監察名單5年，但礙於法律，不能將他囚禁。阿德恩將今次事件形容為對無辜平民的恐怖襲擊，指兇徒的行為錯誤且可恨。

警方則稱兇徒是單獨行兇，有信心不會對公眾構成進一步威脅。

傳媒指疑犯曾買獵刀及管有伊斯蘭國視頻

有當地傳媒報道，疑犯是一名32歲男子「S」，被發現兩次購買大型獵刀，並管有「伊斯蘭國」視頻後，認為他對公共安全造成威脅，當局曾試圖根據 《制止恐怖主義法》起訴S，但一名高等法院法官裁定，根據該立法，準備恐怖襲擊本身並不構成犯罪，S最近由監獄獲釋，並受當局監視。

新西蘭2019年曾發生嚴重襲擊事件，1名槍手闖入兩間教堂，總共殺死51人。