有片｜宿霧瀑布山洪暴發多人被沖走 一家三口遺體尋回

菲律賓宿霧著名瀑布景點Tinubdan Falls日前發生山洪暴發，至少有10名遊客當場被沖走，至少有3人確定身亡。

蒂努布丹瀑布當日天氣下著細雨，但仍吸引了不少遊人前去玩水，更有人以航拍機拍攝現場景色。影片顯示，約十數人在瀑布下的水潭及岩石處嬉戲，原本僅有一點水量的岩石處突然大水掩至，旁人發現不對勁雖然急忙呼喊快逃，人們才開始慌忙走避，惟水量在短短十數秒間暴增，水流洶湧至危險的程度，一旁民眾想給予援手卻被大水阻斷，多人在眾目睽睽下被沖走。

有目擊者表示，當日大約有數十人在瀑布游水，附近更有約100人，當時無雨，但管理員曾提醒遊客，下雨時可能會有洪水。

一家三口死亡 最細只有7歲

山洪暴發消息曝光後，救援人員緊急出動，當晚在離瀑布7公里遠的地方找到一名17歲少年的遺體，其7歲妹妹的遺體在隔日被發現，兩人的32歲母親遺體則在28日凌晨被海邊的漁民發現，一家三口不幸喪生。

調查人員表示，雖然瀑布附近僅下著細雨，但上游卻降下暴雨，才會導致溪水在短時間內暴漲，造成今次悲劇。

事件發生後，民防辦公室提醒度假村及相關單位保持警愓，尤其是在雨季。