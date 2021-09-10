有片｜小狗先天前腳向上翻 醫生讚佢矯形手術後學行路學得快

美國小狗Siggi天生殘障但復原能力超強，抵讚！英國《每日郵報》周一報道，德州一個動物拯救組織今年5月把Siggi帶到俄克拉荷馬州大學獸醫學院，醫生經檢查及診斷後發現，當時僅13周大的Siggi患上罕見先天缺陷，導致兩隻前腳向上翻，走路困難。

外科獸醫Erik Clary解釋，Siggi的前腳腳肘不正常發育，導致前腳下肢嚴重扭轉，走路時被迫將爪子向上翻，十分辛苦。醫生決定為Siggi做複雜的矯形手術，而牠的前腳下肘畸形，增加了手術難度。

小狗快速康復

手術於5月12日進行，醫生須把Siggi前腳的尺骨弄斷，將腳骨矯形至正確位置之後，再裝上夾板和固定器將腳骨定形。手術後，Siggi需休養待腳骨癒合，至6月29日覆診，醫生對牠的康復進度相當滿意，便讓牠拆除夾板和固定器，下一步是教牠正確地走路。

這是Siggi第一次正常走路，Clary指，牠學得很快，加上寄養主人悉心照顧，以及在德州動物拯救組織的復康療程協助下，Siggi不久便康復，「現在Siggi可以做很多正常小狗喜歡做的事，例如追波玩」。