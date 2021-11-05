有片｜小狗被拋出車外 特技人上身完美著地

又一個粗心大意的狗主！澳洲昆士蘭居民Renee Oliver近日駕車駛至凱恩斯(Cairns)一個迴旋處時，車cam拍到一隻小狗被拋出車外，從片段可見，小狗就像特技人那樣身手敏捷，跌出車廂後在地上翻了幾圈，瞬即四腳站起，完美著地。遭受突如其來的驚嚇後，小狗站在路邊，還擺擺尾，看來沒大礙。

後方司機出手相救

事發於本月一日，Oliver接受澳媒7News訪問稱，當日她目擊這一幕，即下車將狗狗抱回自己車上，最終也能追上那個大意的狗主。Oliver說：「可幸有人告訴他，小狗丟失了，我就說『我找到你的狗狗！』他看來很驚訝，完全沒察覺到小狗被拋出車外。」

澳洲愛護動物協會(RSPCA)指，如此驚嚇的車cam片段，正好說明行車時確保寵物安全的重要性。統計顯示，澳洲每年平均約有5,000隻狗因被拋出或自己跳出車外致死或受傷。愛護動物協會呼籲主人駕車時用繩帶繫好寵物，惟昆士蘭省法例並沒強制行車時須把寵物繫好。