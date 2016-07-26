有片｜尼斯湖水怪重現被踢爆造假 片主靜雞雞將影片下架

熱愛野外活動英國YouTuber兼機師Richard Mavor，尼斯湖奧古都斯堡(Fort Augustus)灣口紮營泛舟期間，用航拍機意外拍下了傳說中的尼斯湖水怪，由於影片非常清晰，引起網民一陣熱議，但專家只用不足24小時時間，就踢爆有關影片是造假。

疑拍得尼斯湖水怪的影片並非無人懷疑其真偽，但Richard Mavor信誓旦旦，堅持影片「原汁原味」並無加工。不過，長年研究尼斯湖水怪的專家Steve Feltham與專業團隊檢查影片後，以不足24小時，就踢爆影片是移花接木的造假作品，並公布了詳細的「詐騙」手法。Richard Mavor在東窗事發後，還沒有回應，就偷偷將影片下架，看來是希望低調地平息事件。

蛇頸龍扮尼斯湖水怪 專家：另一樁騙局

綜合報道，一生醉心研究尼斯湖水怪的Steve Feltham與專業團隊在Richard Mavor的影片引發熱議後，以數小利用航拍機在影片相關河域飛行了數小時，沒有任何收穫，再與團隊用數小時將Richard Mavor的影片逐格拆解檢驗後，指出Richard Mavor在視頻開頭使用了一段短片，卻將尼斯湖水怪複製在相同短片中，以此製造出幾可亂真的效果，整個驗證時間花了不足24小時。

Steve Feltham亦製作了一條近2分鐘的影片上載YouTube，詳細踢爆相關影片造假。他提到，網上亦有人已上載一張玩具蛇頸龍(Plesiosauria)的照片，與影片中的尼斯湖水怪外型、顏色幾乎一模一樣。

Steve Feltham笑言：「這只是另一樁關於尼斯湖水怪的騙局。」但補充說：「若非Richard Mavor的影片沒有這麼大的漏洞，他可能會像其他拍攝尼斯湖水怪的人一樣，在聚光燈下享受更長的時間。」

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