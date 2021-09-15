有片｜屯門公路泥頭車疑爬頭 客貨車捱撞撼壆甩轆

「頭搖又尾擺，飄移境界」，或許是不少駕駛者夢寐以求的事，但如果在公路上被車撞到「頭搖又尾擺」，相信對駕駛者來說肯定是一場惡夢。

今日網上流傳一段長約1分36秒的「車cam」影片，顯示一輛在屯門公路駛往九龍方向的泥頭車，懷疑想爬頭切線，與旁邊一輛白色的客貨車相撞。影片中，當時泥頭車正在上前追趕客貨車，車速甚快，當駛至客貨車旁時，突然撞向對方，該客貨車被撞後馬上「頭搖又尾擺」，車尾更猛撼石壆，其中一個車轆飛脫，車頭「打白鴿轉」指回相反方向後始停下，幸好後面的車輛未有收掣不及上前碰撞，而泥頭車則在客貨車前方20米停下，現場揚起一陣塵土。

警方指今日上午8時許，一名32歲男子及一名42歲男子分別駕駛一輛輕型貨車及一輛重型貨車順序沿屯門公路往九龍方向行駛，其後兩車相撞，該名32歲輕型貨車男司機，以及一名29歲輕型貨車女乘客頸部及背部受傷，均清醒被送往屯門醫院治理。

網民：孤狼式恐怖襲擊

不少網民看過影片均感嘩然，有人表示「好顛(癲)但好爽」、「孤狼式恐怖襲擊」、「泥鬼擺明車馬係想收佢皮」，更有人反問泥頭車司機的行為「同謀殺有分別嗎？」，亦有人數泥頭車司機「四宗罪」，指他危險駕駛及蓄意謀殺等。