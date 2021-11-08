有片｜島國外長水中演說求救︰海面上升 我們將亡國

正在英國蘇格蘭舉行的聯合國氣候峰會COP26，周二播出一段與會官員講話，但該名西裝骨骨的官員「澗水」發言，連講台都浸在水中，感覺淒涼。他是南太平洋島國圖瓦盧(Tuvalu)的外交部長科菲(Simon Kofe)，冀藉此向各界求救，指全球暖化已迫在眉睫，再不加快行動，其國家將被海水淹沒。

圖瓦盧人口僅約1.2萬，由9個環形珊瑚島群組成，最高點僅海拔4.5米，是全球受海面上升威脅最嚴重國家之一。根據2011年澳洲政府一份研究報告，自1993年以來海面以每年0.5公分的速度上升。科菲在預先錄製的片段中，站在及膝的海水中，據稱過去該位置本來是陸地，他表示︰「在圖瓦盧，我們身處氣候變化的真實景況中，就像你今天在COP26所見我站在水中這般……四周的海水不斷上升，我們不能再等待一場又一場的演說」，呼籲各界採取切實及強而有力行動，應對氣候變化。

海面上升 圖瓦盧恐被淹浸 作最壞打算

片段發布前，相關照片率先在網上瘋傳，科菲接受路透社訪問時，對引發如此大的迵響表示感謝，他透露該國正作最壞打算，尋找合乎國際法的安身立國之處，指一旦海面持續上升，國民只好離開，但有老一輩民眾稱願與島嶼共存亡。他在另一段講話片段中稱，「在圖瓦盧，土地是神聖的……是我們祖先的家」，指他的講話不是政治宣言，而是「8個(有居民的)島群及1.2萬國民，向國際社會發出的呼聲」。

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