有片｜強擄9歲女孩企圖性侵 疑犯：你想活命嗎？

俄羅斯一名9歲女孩，光天化日下在街上遭一名成年男子抱走，幸被一位街坊目睹並喝止。犯案過程片段於網上曝光後，引起社會關注。其後一名男疑犯被捕，他更坦言原本計畫要性侵該女孩。

英國《鏡報》報道，事發於俄羅斯索爾涅奇諾戈爾斯克市(Solnechnogorsk)，一名9歲女孩在12日中午，在街上行走，後頭跟著一名男子，影片中，可以見到畫面上有2名路人與女孩反方向而行，一小段路後，男人似乎是見路人走遠，時機成熟，便加快腳步上前，蓋住女孩的嘴並將她抱走。

慶幸居住在不遠處的街坊Daria Ryabova目擊事件，立即喝令該男子放開女孩，男子因惡行敗露，丟下女孩逃走，女孩隨即狂奔到Daria Ryabova的身邊，女孩除了受驚，頸部及面部有瘀傷，幸無大礙。

事發影片其後在網路上曝光，警方介入調查並拘捕一名38歲男疑犯，他報稱為流浪漢，更坦言當時想把女孩拖進入樹叢性侵，案發當下，疑犯還曾要脅女孩若想活命就聽話。

社會有聲音要求恢復死刑

上個月，兩名19歲和15歲的青少年在西伯利亞小鎮Nizhnyaya Koya因強姦和謀殺一名12歲女孩而被判入獄。較早前，一名男子發現好友強姦了他年僅8歲的女兒，將好友殺死並將屍體埋葬在樹林。由於近月俄羅斯發生連串駭人聽聞的孌童癖案件，今次案件曝光後，引發社會關注，更有聲音要求恢復俄羅斯停止已數十的死刑，以作為孌童癖殺人犯及恐怖分子的刑罰。