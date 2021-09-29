有片｜愛搭公車走遍伊斯坦布爾 流浪狗傻下傻下變網紅

狗狗在鬧市中走來走去，不知自己成了網紅！土耳其伊斯坦布爾有一隻被稱為「Boji」的流浪狗近日爆紅，網上不斷出現牠隻身搭巴士、地鐵、渡輪等公共交通工具的照片和影片，在車廂和月台上都人氣旺盛。

狗狗名字有段故

Boji在渡輪甲板上兩隻前腳抓住船舷，擺擺尾，望著博斯普魯斯海峽，若有所思。影片上傳Twitter僅兩日，累計120萬次點擊。原來，牠是土耳其坎高犬(Sivas Kangal)和牧羊犬混種，因為愛睡在火車車廂的轉向架下方，當地人叫牠「轉向架」(Boji)。

Boji約兩個月前開始走紅，最初有人把牠坐電車的照片上傳社交網，之後便陸續有人上傳牠不同日期、在城巿不同角落搭巴士、專用道巴士(metrobus)、渡輪等的畫面。

穿梭歐亞無難度

巿府獸醫處今年8月幫Boji做身體檢查，並植入晶片，現在市內地鐵部門可以追蹤牠在不同地點的活動，並設法保護牠。晶片紀錄顯示，牠最常使用輕軌T1線。T1線從歐岸Kabatas通至Bagcilar，全長18.5公里，穿梭在遊人如織的歷史舊城區。

搭地鐵M4線則是Boji第二常行經「旅遊」路線。M4線行走於亞洲岸的Kadikoy和Tavsantepe之間，27公里長，有個19站。這表示牠可以自己橫跨歐洲與亞洲。

日行30公里

巿政府指，Boji可以搭公共交通工具一天遊走19個站，行程最少30公里。值得注意的是，牠完全遵守「先落後上」規定，會等到乘客步出車廂後，牠才會上車。牠會自己行樓梯進入地鐵站，有時會搭升降機或扶手電梯。搭渡輪時，如果天氣好，牠會到戶外平台等船，天冷或下雨就會在室內等候。

近日有網民為牠開設名為「Boji」的Twitter帳號，形容帳號主人是「行走伊斯坦布爾的狗」，不到一周已吸引逾5.3萬追蹤。這裡可見Boji搖著尾巴通過票閘、在地鐵月台等車、在地鐵站樓梯上走、與乘客一起搭升降機、在車廂上獨霸一排座椅、在巴士座椅上睡覺等動態，不少乘客還跟牠自拍。

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