有片｜新西蘭總理撞開手語傳譯員遭怒睥 網民鬧佢欺凌但實情係……

新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)被指在公開場合表現沒禮貌，事發於上周六的疫情例行記者會，從片段可見，阿德恩給另一位官員接下來發言，她退出講台即撞開身後的手語傳譯員，「攝位」站在她前面，全程木無表情，沒看對方一眼。此時，傳譯員被逼退，即從阿德恩身後返回講台旁邊，期間怒睥阿德恩，眼神凌勵。

網民有嘢講

片段迅速在TikTok流傳，有網民認為阿德恩這個下意識的動作「粗魯」。有人直斥：「簡直是欺凌！披著羊皮的狼！」有人說：「很不尊重。我一直覺得她很冷靜理性，但現在改觀。」也有網民指出，阿德恩當時不是故意，「她只是讓出講台給另一人吧」，有人則留意手語傳譯員的表情，「著實無辜，那位手語小姐的表情很滑稽」。有人直言：「喜歡看她(返回講台時)給阿德恩那個眼神。」

從片段可見，傳譯員返回講台旁、幫官員做手語翻譯時，阿德恩咧嘴而笑，轉身對傳譯員點頭，似乎對剛才冒失致歉，傳譯員亦報以一笑，一邊在做手語。