有片｜日本千葉縣5.9級地震 逾20人受傷

日本千葉縣在當地昨晚發生地震，最初錄得強度6.1級，其後向下修訂為5.9級。日本氣象廳指，震央位於千葉縣西北部，震源深度約75公里，、距離東京市中心約30公里，震源深度75公里。沒引發海嘯。

地震於當地昨晚10時許發生，首都圈震感強烈，逾20人在地震中受傷，其中1人重傷。東京都有建築物劇烈搖晃，東京電力公司說，東京市中心約250個家庭一度停電。上野區有建築物的牆壁倒塌，沒有人受傷，東京都與千葉縣多地有水管爆裂。關東地區逾6,000戶停電。

有火車緊急煞車後出軌

地震期間，東京都山手線電車及地鐵全線一度暫停，早上仍有部份線路班次延誤。足立區有鐵路行駛途中緊急剎停出軌，多名乘客受傷。新幹線多條路線部分車站停電，乘客要緊急疏散。羽田機場跑道一度全部關閉檢查，成田機場維持正常運作。

新任首相岸田文雄返回辦公室，領導政府的應對工作。他在社交網站指，今次是自2011年311大地震以來東京最強烈地震。

氣象廳說，今次地震無海嘯威脅，但警告震區有岩石崩塌風險，未來一周可能發生同等強度地震，民眾應加強防範。