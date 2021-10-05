有片｜星洲巡邏機械人偵察路人違規並即發警告 惹私隱與監控疑慮

新加坡近日測試巡邏機械人「Xavier」，可透過鏡頭及感應器等偵測路人禁煙區吸煙、違反防疫限聚令等違規行為，並向違規者發出語音警告。機械人可拍攝並直播街上情況，並實時通報中央控制中心，收集的資料必要時會交予執法機構跟進，引發侵犯私隱和監控疑慮。

機械人發現違規即發語音警告

Xavier由內政科技局等政府部門共同研發，上月在大巴窯中心和一個屋苑做3周巡邏任務測試。《新加坡聯合早報》報道，機械人一旦發現有人在禁煙區吸煙、非法販賣、違規停放單車、違反限聚令、行人道使用電動滑板車或電單車等，其人工智能視頻分析系統便會即時判斷並通知中央控制中心，也會向違規者發出類似「請保持1米社交距離」、「請保持5人一組」等語音警告。

內政科技局自動化和無人系統專業研究中心主任鐘偉強指出，測試計劃重點在於教育，而不是取締違規行為，收集的資料將用以改進系統，必要時也會交予執法機構跟進。

與警方聯繫

Xavier配備不同類型的感應器和安全功能，在預設巡邏路線上可自動導航，避開人車和障礙物等。它也裝設7個攝錄鏡頭，可作360度視頻直播，並利用紅外線、LED照明等在昏暗環景下拍攝。畫面經過AI系統的即時偵測和分析，可協助執法人員判斷違規行為，讓他們決定是否調動額外資源到場處理。另外，也可讓警員通過對講機等遙距應對突發事件。

社會存私隱與監控疑慮

政府表示，因國內人口老化致勞動力減少，Xavier計劃旨在減少巡邏人力及提高行動效率。報道指，警隊早已在國慶、濱海灣倒數等大型活動使用同類的巡邏機械人MA.T.A.R.。惟在街上部署Xavier作日常偵測，再度引發侵犯私隱及監控疑慮。

爭取數碼科技權益的Lee Yi Ting直指這是政府最新一項監控民眾的裝置，「感覺是，相比其他國家，人們在新加坡需要更加注意自己的言行」。據悉，新加坡在不同地點早已設置9萬部警方攝錄機，並計劃至2030年倍增至18萬部。當局也計劃在燈柱裝設人面辨識系統。

有片｜星洲巡邏機械人偵察路人違規並即發警告 惹私隱與監控疑慮