東京京王線傷人案｜兇徒小丑裝扮曝光 (有片)

日本東京京王線鐵路列車周日發生恐怖襲擊事件，一名24歲男子在行駛中的特急電車內，揮刀縱火。受傷人數增至17人，其中一名60多歲男子遭疑兇刺傷昏迷。有目擊者表示，兇徒裝扮像是漫畫電影中的反派角色「小丑」。當地警方稱，涉案男子名為服部京太，行兇動機仍在調查當中，惟疑犯供稱是想被判死刑而犯案，認為如果能夠殺死兩人或以上，就可達成「願望」。

網上有社交平台影片，公開兇徒犯案時的裝束和模樣。片中他配戴眼鏡，身穿紫色的衣服和長褲，頸繫領帶，還不時在抽煙，儼如電影中罪犯「小丑」的角色。

案發在當地周日晚近8時，疑犯在京王線列車的車廂內揮刀傷人，造成多名乘客受傷，有目擊者指兇徒曾潑灑液體及縱火，懷疑是打火機電油。從乘客拍攝的片段可見，行駛中的列車車廂著火冒煙，乘客向前逃跑，報道指，列車在原本不停站的國領站緊急停車，乘客慌忙下車，有人心急攀越月台閘門，月台上有人扶著，協助他們離開車廂。事後當地警方將疑犯拘捕。

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