有片｜水豚君進駐阿根廷高尚住宅區 環保團體稱大自然反撲

水豚大舉進駐阿根廷高尚住宅區Nordelta，令當地居民叫苦連天。

Nordelta位於南美第二大河巴拉那河的濕地上，坐落於湖泊和溪流優美景觀之間，吸引不少富豪聚居，令該區變得富裕，但同時引來發展商前來發展，一直被批評對生態帶來莫大的影響。

近月，大批水豚不知為何紛紛進駐該社區，從網上影片所見，當地馬路旁湖邊確實有不少水豚聚集，旁若無人。別看水豚天然呆的可愛樣子，牠們並不是豬，而是世界上體型最大的齧齒類動物，發怒時，不少動物亦要退避三舍。水豚進駐該區，繁殖迅速，不僅破壞住戶悉心修剪的草坪和裁種的植物，還翻倒垃圾桶，襲擊住戶的寵物，甚至引起幾宗交通事故，此外，水豚的排泄物亦令居民頭痛不已，令居民狠批水豚「入侵」他們的社區，有環境保護主義者盛讚這完全是大自然的反撲。

根據當地濕地生物保護法，這些生活在水陸混合生態系統裡的物種受到法律保護。但有部分住戶揚言會拿出獵槍對付水豚，引發阿根廷網友在網路上發起了保護水豚運動。

專家：是居民入侵了水豚棲息地

當地著名生態學者Enrique Viale表示，水豚「入侵」Nordelta社區這個說法不對，應該說是Nordelta的居民們入侵了水豚的棲息地。他續說，他和許多人這10年來都在遊說國會通過法案，避免濕地遭到開發，一旦動工，自然環境就被破壞，由於自然棲息地減少，加上生態系統退化，使食物鏈出現斷層，導致水豚天敵數量銳減，才導致今日局面。