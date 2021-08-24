有片｜泰國大象「呷醋」 竟然咁對一座死氣沉沉的象雕塑？

大象也會呷醋？泰國有遊客近日在Khao Yai國家公園拍得有趣一幕，可見一隻雄性大象先打量遊客中心外一座像真度甚高的象雕塑，又撞向對方，見對方沒反應，再埋身用象拔不停探聞對方，令人驚訝的是，牠最後竟用頭推跌雕塑，然後以一副勝利姿態離開。雕塑倒地，其中一隻長長的象牙「啪」一聲折斷。

英國《每日郵報》報道，這隻野生公象當日進入遊客中心覓食，就做出令人費解的舉動。為何牠會攻擊一座死物？國家公園主任Ple Srichai解釋，牠可能誤以為該栩栩如生的象雕塑是「情敵」，所以要「解決」對方。Ple說：「公象很多時會為爭奪女性而打鬥，牠可能以為那是活象，要對其展示雄風。」職員事後把象雕塑移到公園另一處，以免同類事件再發生。

大象習性

報道指，雄性亞洲象習慣獨來獨往，到發情期才會加入象群，找雌象交配。相反，雄性非洲象卻有群居習性，一生會在象群中度過。