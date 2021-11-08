有片｜消防員撲救輕生女 雙雙墮樓亡

安徽蒙城縣一名消防員，為救一名企圖輕生的女子，不幸雙雙墜樓死亡。

內地《北京青年報》報道，上周五(12日) 早上10點12分，安徽蒙城縣公安接獲民眾報案，指一名女子在一幢樓高4層的商業大廈天台企圖輕生，相關部門抵達現場，消防一邊跟女子遊說，一邊在大廈旁架起安全氣墊。網上片段(警告！影片內容可能令人情緒不安)顯示，女子突然情緒激動跑向天台邊沿，一𢨕消防員立刻跑前撲上去抓住她的腳，不幸和女子一同墜樓，女子送醫後搶救無效，墮樓消防員亦延至翌日被宣告死亡。

二人剛跌在安全氣墊旁

有目擊者表示，現場有十多名消防員，大廈旁地面也有鋪安全氣墊，但由於女子突然向另一方向跑去，墜樓時，兩人正正跌在安全氣墊的旁邊。

綜合報道，該名女子大約50歲，雖然當時天台有不少工人在工作，但大家以為該女子亦是前來工作，故未有為意。

不幸殉職的24歲消防員名為陳建軍，2014年入伍，生前於亳州市消防救援支隊服役，曾參與近1,300次救援行動，包括大型疏散及營救行動，在工作崗位上可說是經驗豐富，不少網民紛紛於網上留言悼念。

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