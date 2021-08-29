有片｜清晨濃霧圍繞 日本兵庫縣竹田城跡現「天空之城」美景

日本兵庫縣「竹田城跡」(竹田城遺跡)周日在清晨濃霧下，出現看似飄浮在雲海上的「天空之城」美景。據悉，如此美景需有氣象條件配合才會出現。

朝日電視台報道，日本秋天晴朗的清晨有時會有濃霧，位於兵庫縣朝來市的竹田城跡周日清晨被濃霧圍繞，看起來就像浮在雲海上。

竹田城跡位於海拔約353.7米山頂，可以眺望附近一帶景緻，被稱為「天空之城」或「日本版馬丘比丘」，要看到像被雲海包圍的絕美景色，則需氣象條件配合。

3個氣象條件下較易出現雲海

一般來說，秋天時，雲海比較容易在破曉前到日出之間的山區或盆地出現。受到輻射冷卻影響造成早晚溫差大，也容易看到雲海。此外，若前一天因為下雨等導致濕度高，當天是晴天加上微風，也容易出現雲海。

除了竹田城跡，福井縣的越前大野城及島根縣的津和野城跡等地，也可以看到浮在雲海上的「天空之城」美景。

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