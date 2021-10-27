有片｜澳洲動物園350公斤鱷魚性癮大 12猛男合力制服捉去「坐監」

澳洲新南威爾斯省一個爬行動物公園養有55條鱷魚，其中重350公斤、4米長名字叫Kayne West的雄性鱷魚，在天氣開始炎熱和交配季節下變得愈來愈兇猛，而且性癮大。雄性鱷魚咆哮吸引異性很平常，惟West卻有點過火，除了挑釁動物管理員外，還「凶」其他鱷魚，令氣氛緊張。園方日前出動12名猛男合力制服Kayne，送入「隔離室」數月讓牠冷靜一下。

負責管理爬行動物和蜘蛛區的Daniel Rumsey稱，任務非常不容易，Kayne是園內最危險和兇猛的鱷魚之一，牠的體積可輕易咬斷人的手臂。片段可見，12名大漢分成兩組，一組用繩索套著Kayne口部上顎，然後將牠拉上岸，另一組人則層層疊地壓在牠身體上。旁邊指揮的人不時提醒大家要小心，Kayne曾嘗試掙扎脫身，最後眾人也成功制服牠，在運送的過程中也有人壓在牠身上，以防其發難逃脫。

