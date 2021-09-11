有片｜澳洲女司機飛越8條行車線卻沒撞到一架車 網民笑言：注定要生還

澳洲警方在Facebook公開一段猶如動作片中飛車特技場面的影片，可見一輛白色小型貨車高速橫越8條行車線，在車群裡穿梭，卻沒撞到任何一輛車或行人，網民看後紛紛大讚技驚四座。

路透社報道，影片上周拍攝，短短5秒卻驚險萬分，讓部分網民忍不住反覆重播。警方3日前上傳影片到Facebook，至今累計逾42.8萬次點擊。

高速衝過8線

事發在澳洲北領地Coconut Grove，從影片可見，涉事的豐田Hilux白色小型貨車高速駛過三角形沙地安全島後險些撞上另一輛車，接著全無減速地一口氣穿越車來車往的3條行車線，再越過兩線，當時有車群在等候燈號。最後該輛豐田又彈又跳的「飛越」兩條無車行車線，駛過分隔石壆，在兩架車前越過另一行車線後，衝向路旁一排商店。

警方貼文指，涉事女司機自稱當時正要前往達爾文，貨車卻突然失控，無法轉向，最後撞入一間商店。事件中，女司機與另外兩名乘客受傷，其中一人為幼童，所幸均沒生命危險，已被送往皇家達爾文醫院治療。

網民驚嘆：不可思議

北領地警察局長Daniel Shean表示，事件沒有其他人受傷，「真是不可思議地幸運」；並提醒民眾駕車時應謹慎並專注。

網民紛紛對司機的駕駛技術讚嘆不已，有人說影片令人看得入迷，也有不少人指司機和其他車輛裡的人其實很幸運。有網民留言：「這影片我看了10次，根本是#注定要生還。希望店舖也安然無恙。」

有片｜澳洲女司機飛越8條行車線卻沒撞到一架車 網民笑言：注定要生還