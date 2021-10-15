有片｜為保護小象 象媽媽瘋狂攻擊巨鱷

母愛偉大，母親為了保護孩子，面對危險也不怕。一名丹麥遊客早前到非洲國家贊比亞觀看野生動物時，便拍到這驚嚇一幕：一條鱷魚潛伏在河裡，跟蹤一隻小象圖捕獵牠，象媽媽為保護孩子，即瘋狂攻擊鱷魚。

拍片者直呼「震驚」

只見象媽媽連番用頭部猛力撞擊鱷魚，又多次出腳使勁地踩，全程佔上風，最後再用象拔捲起鱷魚尾，將整條鱷魚扯起，此時只見鱷魚沒反應，可能已死掉，或身受重傷。目睹自然界「不是你死、就是我亡」的惡鬥，拍片的遊客Hans Henrik Haahr直呼：「震驚！」估計鱷魚身長8至10英尺。

英國《每日郵報》周二報道，事發於下贊比西河谷(Lower Zambezi Valley)的貝恩斯河營地(Baines River Camp)，該營地將這段於今年8月拍攝的影片上傳Facebook官網，發文指他們的遊客當日目擊非洲兩大巨獸互相廝殺的一幕，可能是大象對鱷魚一次報復性攻擊，因為鱷魚試圖襲擊牠的小象或象群。

貝恩斯河營地留言表示：「儘管影片可能令人不安，但這確實展現了在野外求生是如何殘酷及原始。」

有片｜為保護小象 象媽媽瘋狂攻擊巨鱷