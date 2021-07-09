有片｜疑海底油管漏57萬升原油 南加州海灘遍布油污現死魚 恐爆生態災難

美國南加州海岸發生嚴重漏油事故。美聯社周一報道，一條與海上鑽油台連接的海底輸油管懷疑洩漏，估計漏出約12.6萬加侖(約57.2萬公升)原油，海岸衛隊表示，原油於當地時間上周六早上9時左右洩漏，油污蔓延約34平方公里，距離海岸僅數公里。美聯社指，這是加州近年其中一次最嚴重的漏油事故，生態影響已即時浮現，有死魚和死鳥沖上海灘。

市長：近數十年最嚴重環境災難

大幅黑色原油周日已飄到南加州多處海灘，沙石堆黏滿油污，當中滑浪勝地亨廷頓海灘(Huntington Beach)及周邊海灘災情嚴重，岸邊發現死魚和死鳥。亨廷頓海灘市長Kim Carr表示，市內多個海灘可能需關閉數周，甚至數個月，「這是我們社區數十年來最嚴重(環境)災難之一」。當局並緊急關閉通往海灘的水上航道，吸引逾百萬人在海邊觀看的太平洋航空展，最後一日活動亦須取消。

居民怒轟當局反應慢

居民和環保組織批評當局反應過慢，未有及時堵截漏油源頭，以致油污大面積擴散。報道指，居民早於上周五傍晚已發現海面有油污並聞到原油氣味，但直至周六下午海岸衛隊才發現有油污，至晚上涉及的能源公司才關閉懷疑洩漏的油管。

當局正加快圍堵油污及調查源頭工作，避免生態災難。海岸衛隊出動多艘小艇，在海面放置攔油網，阻止油污擴散，至今已清理最少逾1,200加侖水油混合物。能源公司則派蛙人調查海底漏油源頭。

有油污已經滲進奧蘭治縣(Orange county)附近一處大型生態保護區，官員指漏油造成「潛在生態災難」。官員估計，未來數日仍有油污沖上岸，期望攔油網能阻止油污滲入面積10公頃的Talbert濕地。

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