有片｜突襲咬手扯進水池 猛男力壓大鱷勇救飼養員

遊客千鈞一髮間勇救遇險飼養員，當仁不讓！美國猶他州West Valley City一間爬蟲及鳥類保育中心發生驚險一幕，女飼養員貝爾(Lindsay Bull)向遊客解說時，突然被鱷魚咬住左手猛力拖進池中，一名男遊客危急關頭出手相救，不顧自身安危騎在鱷魚身上將其制服，最終協助貝爾脫困。

霍士新聞報道，事發於上周六，戴上手套的貝爾打開圍板如常做餵飼環節，鱷魚卻突然咬住她的左手不放。貝爾事後受訪稱，鱷魚愈咬愈大力，她即擔心會將她扯進池裡，若拉扯角力，左手掌隨時被噬斷。一瞬間，鱷魚果然將貝爾拉進池中並猛搖頭部，露出一副捕獵兇相，貝爾無計可施，唯有用雙腿使勁地夾住鱷魚，防止其進一步襲擊。

像摔角般壓住鱷魚

此時，遊客見情況不妙，才意識到這不是日常餵飼，懷斯曼(Donnie Wiseman)即施以援手，儘管心慌，仍按貝爾指示騎在鱷魚身上，但牠仍咬著不放，貝爾再出盡力整個人趴在鱷魚身上試圖壓制牠，一會兒後鱷魚才鬆口，貝爾終於脫困，由另一名遊客克里斯托弗(Todd Christopher)協助拉出水池，他懂得急救的妻子即時幫貝爾初步治理手部傷口。

貝爾脫困後，懷斯曼仍需猛力壓制鱷魚，鱷魚掙扎，待牠稍安靜後，懷斯曼便趁機逃離水池。

貝爾在該保育中心任職3年半，平日負責訓練和餵飼鱷魚，事後被送院治理，並無大礙。她周一在病榻受訪，稱與動物相處，「會接受隨時出錯」，當時她指示懷斯曼如何應對，「所有人都說我很冷靜，但事實上，在這情況下我沒有太多選擇，只能保持冷靜，把事情控制好」。

對兩名恩人感激不盡

貝爾不忘對懷斯曼和克里斯托弗致謝，稱「我無法用言語表達對他們的感激，他們就在那裡，撐我渡過難關」。

保育中心老闆里基斯(Shane Richins)亦讚揚兩名遊客果斷地跳進池裡救人，是「勇氣可嘉」，「你不會預期普羅大眾會這樣做」。