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車CAM直擊｜元朗七人車撞跌單車漢 36歲司機涉危駕被捕
1 小時前
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車CAM直擊｜元朗七人車撞跌單車漢 36歲司機涉危駕被捕

警方跟進一段網上流傳的影片後，拘捕一名36歲私家車男司機，他涉嫌危險駕駛，撞倒一名騎單車的64歲老翁。

警方表示，影片顯示，一輛私家車星期一在元朗教育路懷疑撞到旁邊的單車，踏單車的64歲男子沒有受傷。新界北總區交通部人員調查後，昨日在元朗屏山孖峰嶺路一間村屋外，拘捕一名36歲男子，他已獲准保釋候查，須於下月向警方報到。

七人車左邊車頭撞倒單車漢

網上流傳的影片顯示，事發於本月8日下午1時許，元朗教育路東行方向路邊泊滿車輛，一名男子踩單車沿行車線中間前行，一輛掛有「P」牌的白色七人車從後駛至，但未有減速，最終左邊車頭撞及單車。單車漢連人帶車翻倒，其頭部更撞向七人車車身底部，差點就被七人車捲入車底。單車漢其後自行站起及檢查傷勢，七人車司機亦下車上前了解情況。

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網上影片元朗七人車撞單車漢，1男子涉危險駕駛被捕。(網上片段截圖)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/有片｜網上影片元朗七人車撞單車漢-1男子涉危險駕駛被捕-292382
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