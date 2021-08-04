有片｜網紅牧羊犬畫向日葵有板有眼 網民大讚：狗狗界梵高

美國華盛頓州狗狗網紅「Secret」跳舞、瑜伽、畫畫、玩層層疊、做家務等樣樣皆能，近日又有新搞作。從牠有110萬追蹤的Instagram帳號「my_aussie_gal」上傳的片段可見，Secret叼著畫筆，畫出一幅鮮艷悅目的向日葵水彩畫。

主人彼得斯(Mary Peters)表示，平日會跟愛犬一起練習畫各種形狀和不同的繪畫技巧，這次是牠第一次獨自完成一幅畫，以及可以辨識的圖案，「我為牠感到驕傲」。網民紛紛朝聖，大讚Secret是「狗狗界的梵高」。

逐筆逐筆畫 腳印簽名

彼得斯在帖文中興奮留言，「Secret畫了一朵向日葵！或是其實是一朵雛菊？」只見澳洲牧羊犬Secret自己擺好畫板，叼著畫筆先塗上藍色底色，再用綠色顏料畫出莖部，又用黃色顏料畫出向日葵的花瓣、用啡色點出花蕊，再補上綠葉。最後，Secret自豪地展示右下角有牠「腳印簽名」的水彩作品。

不少網民看後讚嘆不已，紛說「太美了」、「難以置信」，有人稱讚「牠是我見過最可愛、也最有繪畫天分的狗狗」、「狗狗界的梵高」、「我想買這幅畫」。也有網民欣賞狗主，說「你怎麼教牠的？太厲害了」。