有片｜美國明尼蘇達州酒吧爆槍戰1死14傷 3名受傷男子被捕

美國明尼蘇達州聖保羅市一間酒吧發生槍擊案，造成1人死亡、14人受傷，警方在醫院拘捕其中3名中槍受傷接受治療的男子。

事發於明尼蘇達州聖保羅市的卡車公園(Seventh Street Truck Park)酒吧，當地10日凌晨12時許，據傳有數人在現場開槍，至少造成1名女子死亡及14人受傷。

外媒報導指出，由於該間酒吧生意很好，案發有許多民眾在現場聽著音樂消遣，其間突然響起10幾聲槍響，現場的DJ見狀立刻停掉音樂並跳下舞台走避，據DJ表示，當時現場許多人都在尖叫，部分民眾跌倒在地，現場一片驚慌。案發後有網民轉發槍擊後現場畫面。

警方：女子消遣中槍死在朋友懷中

警方表示，當時有數人開槍，在酒吧內外都有民眾遭波及，其中1名年約20歲女子當場身亡，據指該名女子原本在酒吧內消遣，卻突然遭到槍擊，並在試圖為她急救的朋友懷抱中死亡，其餘14名受傷民眾則被陸續送往地區醫院，暫無生命危險，警方也持續在確認是否還有其他受害者。

警方又指，受傷的14人當中包含3名嫌疑人，是年齡介於29歲至33歲的年輕男子，警方已先對他們進行拘捕，因為他們在案件中受傷，暫時先在醫院接受治療，確切的犯案起因仍有待調查。

聖保羅市市長梅爾文(Melvin Carter)譴責暴力行為，並表示對此事件感到震驚，強調制訂更全面的公共安全戰略，比以往任何時候都更加緊迫，並指永遠不會接受社區中發生這種暴力。