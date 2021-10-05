有片｜美漢拍片惡搞Subway 肆意糟蹋食物明言要博點擊賺大錢

在YouTube和社交平台拍片為博點擊，有人無所不用其極……美國羅得島州(Rhode Island)名叫Jumanne的男子在Subway三文治快餐店工作了兩年，上周離職，他在離職前兩周拍攝並上傳為數30條的「惡搞Subway」系列短片，衝擊網民視覺。

惡搞花樣多多

在不同影片中，可見Jumanne在Subway分店極盡搗亂之能事：在廚房，他一面對著鏡頭說話，一面把一盤盤的食物倒在地上，又踩著地上的食物行來行去；將食物盤放在地上，把一盤盤雞肉、蔬菜等當作踏腳石般逐一踐踏，踩完後再將食物盤放回架上；又將三文治肉塊等食物鋪在馬桶邊上、把食物倒在廁格地上；從雪櫃取出Gatorade能量飲品，開蓋喝一口後便放回雪櫃等。

接受專訪 諸多解釋

Jumanne接受英國《每日郵報》訪問，解釋為何要這樣惡搞Subway：「不幸地，我是(社交平台的)內容製造者，所以我製造受爭議的影片，可以從YouTube和社交平台的觀眾那裡賺到錢。」他承認擔心這樣搗亂可能會犯法，但也「決定冒更高風險去賺取更高回報」。

Jumanne也解釋並沒浪費食物，「大部分影片都在周六拍攝，我(工作)的分店周日停業，所以全部食物都會丟掉，因為不能留到周一出售」。片中，Jumanne獨自一人在店裡搗亂，原來其上司一直懵然不知，直至看到閉路電視片段後才揭發其惡行，但此時他已將近離職，「我的上司顯然很憤怒，感到不被尊重，他問我為何要這樣，但我只作冷淡回應」。結果，Jumanne在離職前所收到的薪金，被扣了200美元(約1,560港元)，作為對破壞店舖財物的賠償。

激嬲網民

有網民看過影片後鬧爆Jumanne肆意搗亂，有人怒斥：「糟蹋食物就是聯邦罪行！」有人直言：「他以為自己該得到比最低工資更多的薪水嗎？那麼他就應該像其他人一樣，不停努力工作，憑努力去取得成功。」也有網民同情Jumanne，反問：「店裡的人對他做過甚麼？」有人則說：「我不認同他的行為，也不知道發生了甚麼事令他這樣做，但他將來找工作時，會後悔做過這些事，他毀掉自己的前途，很可惜。」

有片｜美漢拍片惡搞Subway 肆意糟蹋食物明言要博點擊賺大錢