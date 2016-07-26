有片｜英國「營火夜」烽煙四起如戰場 警察消防救護被人放煙花圍攻

英國過去周末的「營火夜」(Bonfire Night)傳統活動多處現「戰場」，傳媒報道，有青年趁機上街搗亂，四出放煙花，用煙花互相攻擊，又點起一堆堆營火，導致房屋接連起火，消防及救護疲於奔命。

報道指，滋事分子肆意放煙花，警察成為攻擊目標，連消防和救護也遭殃。在謝菲爾德(Sheffield)，一輛巡邏警車受到10多枚火箭攻擊；在利茲(Leeds)，防暴警察驅散滋事分子，卻被煙花圍攻；在曼徹斯特Harpurhey一個停車場，滋事分子互放煙花，又向途人「發炮」，儼如「戰場」。

消防被圍 向指揮中心求救

《每日郵報》報道，周一晚，北曼徹斯特Blackley一隊消防員前去救火途中，受到煙花圍攻。從隊員在消防車內拍攝的片段可見，滋事分子不停向消防車放煙花，消防在車內向指揮中心回報，稱滋事分子堵路，「我們被煙花攻擊，無法撤退」，又要求警方派人支援。

報道指，在Oldham和Beswick，消防員亦遭受煙花攻擊。此外，在其他地區，有垃圾桶被縱火，有人違法在公園和公眾地方堆起營火。

有片｜英國「營火夜」烽煙四起如戰場 警察消防救護被人放煙花圍攻