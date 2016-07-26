有片｜英國兩列火車相撞釀17傷 乘客驚恐襲同父母道別講「我愛你」

英國威爾特郡(Wiltshire)周日發生火車相撞意外，傳媒報道，兩列火車載著約100名乘客，其中17人受傷送院，包括一名被困駕駛室的70多歲火車司機。

一列往西北方向的火車，當地時間晚上約7時駛至索爾兹伯里(Salisbury)附近，離開隧道時撞到障礙物，最後一節車廂出軌，車廂掃跌路軌上的訊號牌，約7分鐘後，一列反方向火車駛至，撞向出軌列車。

乘客人疊人 驚恐哭喊

一名16歲男學生接受英國《太陽報》訪問，稱當時車廂擠滿人，他站著，突然猛烈撞擊，車廂45度翻側，乘客紛紛跌下，人疊人，「一個女子跌在我身上，我頭部撞到一條柱」。

男學生指，當時很驚，以為是恐襲，車廂裡漆黑一片，乘客都驚惶失措，紛紛用手機直播拍片，與家人通話，說「爸媽，我愛你」，他們都擔心可能會死。此時，因有手機微弱光線，他見到有人鼻樑受傷，有人眼部瘀黑，有人腿部受傷，有人流血。

車廂外起火冒煙

男生並稱，車門外有火團、冒煙，他們擔心漏油會引起爆炸，「乘客都很慌亂，有人哭喊，有些人猛踢車窗」，乘客都找不到緊急時用以打破車窗的鐵鎚，所有人都被困車廂裡。《太陽報》取得乘客拍攝的片段，可見當時車廂漆黑，情況混亂。

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