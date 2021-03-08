有片｜菲律賓軍機降落疑錯過跑道致山區墜毀 最少17死

菲律賓軍方一架載有92人的C-130運輸機周日在南部蘇䘵省(Sulu province)山區墜毀，國防部表示，最少17人死亡，另有40人獲救，搜救行動仍繼續。

參謀總長Cirilito Sobejana表示，事發時該軍機正運載一批軍人從南部卡加延德奧羅市出發，當地時間上午11時許打算降落蘇祿省霍洛島(Jolo)機場時，錯過跑道，之後嘗試爬升但不成功，最終在山區城鎮帕提庫爾(Patikul)一條村落墜毀。從網上片段及照片可見，墜機山頭冒出濃濃黑煙，當地電視台播出軍機殘骸起火片段。

政府軍與游擊隊山區激戰

Sobejana形容事件「十分不幸」，並稱機上最少40人獲救後送院，軍方正嘗試拯救其他人。國防部長Delfin Lorenzana表示，機上有92人，包括3名機師和5名機組人員，其餘為軍人。

美聯社報道，事發時菲律賓中部正下雨，暫未知事件是否與天氣有關。報道指，菲律賓政府軍多年來在南部回教省份蘇䘵與阿布沙耶夫游擊隊交戰，霍洛機場位於當地一處山區交戰點僅數公里。暫未知該軍機墜毀原因。