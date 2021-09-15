有片｜萌狗駐超市門口向顧客熱情揮手 原來有段慘痛經歷

巴西聖保羅一間超市門口有一隻小狗，一見人出入，便向他們熱情「揮手」，十分可愛，人們都忍不住要摸摸牠。小狗名叫Agusta，喜歡親近人，但原來有過一段遭遺棄及虐待的慘痛經歷。

主人Jeferson Rodrigues受訪稱，他2019年收養Agusta，牠之前被愛護動物組織發現滿身瘀傷，無法走路，在街頭瑟縮顫抖，看來很驚慌，隨即被送院治療，須留醫一星期。

Rodrigues跟Agusta一起生活，帶牠到工作的電單車工場，「初到工場時，牠還是很怕人，但隨著日子過去，牠開始對人建立信心，就做出你們在影片看到的反應(對人揮手)。自2019年起，牠就成為工場的首席顧員。」

主人：狗狗打招呼是出於真心

Rodrigues說，Agusta先學習如何揮手，會向每一個出入超市的人揮手，完成是出於真心，「牠歡迎所有人，結果便得到人們的愛護」。

Agusta向超市顧客熱情揮手的影片在網上瘋傳，拍片者讚牠「超可愛」，稱自己「愛上了」這隻狗狗。有網民笑言，「狗狗應該支薪吧！」

有片｜萌狗駐超市門口向顧客熱情揮手 原來有段慘痛經歷