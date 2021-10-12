有片｜西班牙3狗遭熔岩圍困多週 當局准以無人機拯救

西班牙拉帕瑪島上南部的老峰火山(Cumbre Vieja)於19日突然爆發，當局將大多數居民緊急撤離，惟近日發現3隻狗狗被困一處危險地點已數星期，狀況令人憂慮，當地一間無人機公司決定派機搶救，當局亦迅配合批准飛行，有望短期內將狗狗救出。

綜合外媒報道，3隻狗狗早前被發現受困島上一處被熔岩流包圍的廢棄乾涸蓄水池內，由居民撤離的日子至今，推斷牠們已被困數星期，由無人機所拍的片段可見，牠們身處的地方惡劣、缺水缺糧，牠們瘦骨嶙峋、身體虛弱，情況堪虞，可是火山持續處於爆發危機中，當局已頒布全島限飛令多日，是絕對無法派出救援人員拯救。

居民無人機空投食物幫狗狗吊命

狗狗的狀況令一眾網民非常擔心，紛紛提出建議，包括用無人機接走狗狗，可是一般人卻無巨型無人機以及技術可作救援，有居民只能以無人機空投食物予狗狗充飢「吊命」。西班牙1間無人機運公司認為可行，不過，當地現行的無人機管理法例明確禁止使用無人機運載動物，其次過去並沒有使用無人機「遙控動物救援」的實例經驗。眼見狗狗情況迫在眉睫，無人機運公司決定與局方商討，周二(19日)當局「經過評估救援計畫後，准允執行」救緩。

料每隻狗狗只有8分鐘拯救

無人機公司「Aerocamaras」的執行長Jaime Pereira表示，公司將派出1架50公斤重、配備大網子的無人機，將狗狗逐一捕捉，並運載到450公尺外的安全地點。據指，操作員只有8分鐘的時間完成任務，包括4分鐘將狗狗引到網子、4分鐘飛抵目的地。

Jaime Pereira指，目前正在進行飛行測試，「我們不希望無人機電池在飛越熔岩上空時耗盡」，不過任務成功與否，仍取決於狗狗們的反應，「牠們被困已數星期，吃的很少，身體虛弱，看到無人機時，可能會被嚇怕」。