有片｜賊人遇上美國陸戰隊 網民：剛出新手村遇上滿級Boss

美國亞利桑那州尤馬(Yuma)加油站一間便利店，近日就上演了美國海軍陸戰隊退役隊員1秒「KO」持搶匪徒，相關CCTV片段上傳到網路後，已有超過461萬人次觀看，其英勇行為更獲網友封為「英雄」，更笑指賊人遇上「滿級Boss」。

網上片段全長約8秒，顯示事發於凌晨約4時半，當時美國海軍陸戰隊退役隊員James Kilcer正在便利店內，剛買完東西準備離開，突然有多名蒙面人進入便利店，其中更有人持槍狀物體。

James回頭一看，雙方僅互望一至兩秒，James以迅雷不及掩耳之勢極速奪取槍狀物體，再順勢將對方壓制，在後方的一名匪徒，被James的舉動嚇得腳軟，一度跌在地上，回過神來即拔足逃走，至於走最後的一名匪徒，還未曾踏入店舖半步，已掉頭離開。片段就在這裡完結。

網民大多關注陸戰隊員的紅色帽

根據傳媒報道，尤馬警方期後拘捕了其中一名匪徒，另有兩人在逃。警方給James頒發公民勇氣獎，以表彰他非凡勇氣，在涉及極端、危及生命的犯罪活動中保護生命。James被問到當時如何控制局勢，他說：「海軍陸戰隊教曉我當機立斷」，更說當初以為匪徒手中的是玩具槍，也沒有多想，事後檢查才發現那是真槍，於是與店員報警處理。

影片至今已有逾461萬人次觀看，逾4.1萬個點讚，不少網友大讚James是個「英雄」，亦有網友笑言「壞蛋就是要這樣對付」，更笑指賊人倒楣得「像剛出新手村就遇上滿級Boss」。不過，就有更多網民關注James頭上所戴那頂寫有「Make America Great Again」的紅色帽子，這句口號先後被兩名前美國總統、共和黨員列根及特朗普用作競選口號。