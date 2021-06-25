有片｜邁阿密樓宇倒塌一刻曝光 近百人下落不明

美國佛羅里達州邁阿密市郊海邊一座12層高住宅大樓局部倒塌，至少1死10傷，估計有近100人下落不明，搜救工作繼續進行，並調查塌樓原因。

事發於當地星期四凌晨近2時，大樓向海的部分建築倒塌，大樓有約三分之一倒塌，包括50多個單位，部分剩下的單位露台損毀。現場片段顯示，大樓一側外牆完全倒塌，露出鋼筋，地面上的瓦礫堆積如山。

當局出動重型設備固定建築物、並帶同搜索犬協助搜救。消防亦架起雲梯，協助大廈未有倒塌的一則的居民離開。

截至星期四早上已救出至少35人，據報一名女子與她的子女獲救，但女子需要切去被瓦礫壓著的腿部。

官員：大樓餘下部分有倒塌危險

現場所見大廈一邊的單位塌下來，當局稱約55個單位受損。大廈在1980年代建成，有逾130個單位。邁亞密官員指，仍有大批住客失蹤，當局未能聯絡他們，但不排除部分人沒返回住所，並指，事發大樓屋頂有維修工程，目前未知是否塌樓原因，大樓剩餘部分仍有倒塌危險。

南美洲國家的官員表示，失蹤者當中有22人分別來自4個南美洲國家。

總統拜登已致電當地官員，提出給予一切所需的聯邦協助。

