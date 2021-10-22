有片｜野豹墮井險浸死 農夫及時發現救佢一命

印度一隻野豹意外跌落井裡，幸好一名農夫及時發現，最後獲救。

英國《每日郵報》周二報道，事發於西部馬哈拉施特拉邦(Maharashtra state)一條小村落，該頭估計為7歲大的雄性野豹上周意外墮井，不斷掙扎，試著把頭部抬起免溺斃。一名農夫路過見狀，立即通知印度森林部，民間動物救援組織「野生動物SOS」亦接獲通報，前去營救。

野豹遇溺 筋疲力竭

救援行動準備好前，人們先將一支桿放入井裡讓野豹捉住，免牠下沉。之後，救援人員將籠子吊落井中，野豹見門打開，便立即跳進籠裡，牠其後被送到野豹拯救中心接受檢查。「野生動物SOS」的獸醫表示，野豹遇溺後筋疲力竭，牠將持續接受觀察，復原後便會放歸自然。

當地上周初亦有一隻野豹掉落35英尺深的井中，最終獲救。森林管理員Ajit Shinde表示，在久納爾(Junnar)地區，近年不時有野豹墮井，牠們捕捉獵物時，可能意外掉落井中，因此呼籲村民蓋好水井，避免野生動物遇險。

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