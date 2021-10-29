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有片｜陪住主人沖涼 萌狗唔客氣猛飲浴缸水
1 小時前
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有片｜陪住主人沖涼 萌狗唔客氣猛飲浴缸水

黐身狗狗堅搞笑！英國女子艾奇遜(Ursula Aitchison)日前帶同愛犬Huxley和Hugo到倫敦一間酒店staycation一晚，平日已極度黐身的狗狗連艾奇遜沖涼都跟到實，當她享受浸浴之際，Huxley竟埋身猛飲浴缸水！

從艾奇遜的自拍片段可見，Huxley不停口飲浴缸水，艾奇遜露出不自在表情，忍不住問：「你搞掂未？」Huxley便停一停、lam lam脷，望住主人，又似意猶未盡，再哄哄主人的面，又lam lam主人香肩，最後出招，把手手搭在主人膊頭。

狗狗如此「萌萌突襲」，艾奇遜亦驚訝，不自覺地縮一縮、哈哈笑，說：「Huxley，你好搞笑、好搞笑！」更有喜感是，Hugo全程在旁邊扮路人甲，傻傻的望住佢個buddy同媽咪。

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主人沖涼，狗狗係旁邊係咁飲浴缸水。(互聯網)

狗狗愛飲暖水 主人：當我係茶包

片段上傳Facebook，由10月下旬至今累計逾420萬次點擊，不少網民被這對金毛孖寶逗笑。艾奇遜不時在社交網分享愛犬的生活點滴，她接受《每日郵報》訪問稱，Huxley與Hugo平日好黐身，去到邊、跟到邊，她平日在家沖涼，Huxley都會陪伴，只是家裡的浴缸較高，Huxley不能探頭入去飲水，但她洗頭後，Huxley會舔她的濕頭髮，又會舔乾她的腳。

艾奇遜說，Huxley當日飲浴缸水，可能是喜歡飲暖水，她自覺就像巨型茶包一樣，浸在暖水裡，讓牠「品茶」。

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哄哄主人，但主人似乎不太受落。(互聯網)
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「lam」主人香肩。(互聯網)
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無喇喇搭膊頭。(互聯網)
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孖寶傻傻的望實主人。(互聯網)
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金毛孖寶好cute。(互聯網)
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平日在家陪主人沖涼。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/有片｜陪住主人沖涼-萌狗唔客氣猛飲浴缸水-291612
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